Dopo più di vent’anni dal suo debutto, L’Aura continua a esibirsi, mantenendo la sua identità di artista riservata e introversa. Nel suo primo album, “Okumuki”, si descriveva come una persona che, pur vivendo in modo introverso, cercava di condividere con altri in modo sincero le proprie esperienze. La cantante ha dichiarato che nel tempo la sua voce è cambiata, ma la sua natura rimane fedele a sé stessa.

Ai tempi del suo primo album “Okumuki” L’Aura si definiva "un’introversa che racconta ad altri introversi come sia possibile uscire dal proprio guscio, nonostante la paura di non farcela". Ventun’anni dopo, giura di sentirsi ancora così. "Diciamo che, ancora oggi, non sono l’anima della festa", scherza la ragazza con l’apostrofo, all’anagrafe Laura Abela, in concerto stasera al Blue Note con due set, alle 20.30 e alle 23. "Non sono fatta molto per le situazioni mondane o sociali. Ovviamente amici ne ho, ma preferisco vederli uno alla volta. Insomma, sono sempre la stessa. Pure il disco, che in occasione dell’anniversario esce in vinile per la prima volta, è lo stesso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vent’anni (più uno) di L’Aura: "Così la mia voce cambia ma rimango un’introversa"

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