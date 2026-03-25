La gestione della palestra di arrampicata di Lecco è stata prorogata di vent’anni, passando dal 2032 al 2052. La decisione mira a garantire continuità nella gestione dell’impianto, che attualmente necessita di ulteriori 600mila euro per coprire i costi. La proroga offre una stabilità temporanea, consentendo di affrontare le spese e pianificare investimenti futuri senza interruzioni immediate.

Vent’anni in più, dal 2032 al 2052 per la palestra di arrampicata di Lecco. È una sorta di corda di sicurezza o un appiglio in più, affinché chi deve gestire la palestra di arrampicata di Lecco lo possa fare con più facilità e tranquillità. Verrà esteso dal 2032 al 2052 appunto il diritto di superficie della palestra di arrampicata di Lecco, dove si allenano anche i Ragni della Grignetta. Lo hanno deciso i consiglieri comunali di Lecco. L’impianto pubblico, che risale alle fine degli anni ‘90, è stato realizzato su un terreno comunale concesso poi alla Comunità montana della Valle San Martino. Gli spazi sono stati raddoppiati, grazie ad un investimento di quasi 2 milioni di euro, finanziati da Ministero del Turismo, Regione, Comune, Fondazione comunitaria del Lecchese e Camera di Commercio Como e Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La palestra di arrampicata. Vent’anni in più per la gestione ma mancano ancora 600mila €

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