Rodriguez tenta la difficile rinascita economica del Venezuela

Il Venezuela si trova nuovamente al centro dell’attenzione economica con l’annuncio di un piano di recupero da parte della presidente ad interim, Delcy Rodriguez. Dopo quasi tre decenni di gestioni ritenute inefficaci, il governo ha deciso di intervenire, sostenuto anche dalle pressioni di un governo straniero. L’obiettivo è rilanciare l’economia del paese, che ha subito gravi crisi negli ultimi anni.

La leader del regime venezuelano ha annunciato un “aumento responsabile” degli stipendi per “correggere gli errori del passato”. Ma il recupero della produzione petrolifera non può ancora sostenere la ristrutturazione di un’economia devastata per quasi 30 anni. Il piano illusorio e le cifre reali Il Venezuela cerca la rinascita, specialmente sul piano economico. Dopo quasi 30 anni di cattiva gestione da parte del regime chavista, la nuova presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha annunciato un piano di recupero, spinta dalle pressioni del governo americano. “Un aumento responsabile” degli stipendi base è stato annunciato dalla leader del chavismo, e l’entrata in vigore sarà il 1° maggio. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Rodriguez tenta la difficile rinascita economica del Venezuela Prosperità economica, minaccia nucleare e Venezuela. I punti del discorso di TrumpDal Messico all’Iran, il discorso sullo stato dell’Unione del presidente americano ha fatto un bilancio (extra positivo) della gestione economica, di... Delcy Rodríguez ha sostituito i massimi comandanti militari del VenezuelaLa presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez ha annunciato di aver sostituito tutti i suoi alti comandanti militari.