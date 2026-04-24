Il governo venezuelano ha annunciato la conclusione dell’amnistia e l’introduzione di una riforma penale, comunicandolo attraverso la Commissione nazionale competente. La decisione riguarda circa 400 detenuti, che si trovano in carcere in relazione a reati precedentemente coperti dall’amnistia. La riforma penale e la fine dell’amnistia sono state rese note da un rappresentante ufficiale, senza ulteriori dettagli su possibili implicazioni o reazioni.

? Cosa sapere Rodríguez annuncia fine amnistia e riforma penale in Venezuela tramite la Commissione nazionale.. Oltre 400 prigionieri politici restano in carcere nonostante i nuovi programmi di convivenza democratica.. Durante l’installazione della Commissione nazionale per la consultazione pubblica sulla giustizia, la presidente ad interim Rodríguez ha sancito la fine dell’amnistia in Venezuela e l’avvio di una riforma del sistema penale tramite Vtv. L’obiettivo dichiarato dal governo è quello di costruire un apparato giudiziario più accessibile, imparziale e dotato di maggiore efficienza. Secondo quanto comunicato da Rodríguez, i casi che...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezuela: riforma penale e fine amnistia, il nodo dei 400 detenuti

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