Venezuela rilasciati 80 detenuti politici Per 1.500 chiesta amnistia

Il governo venezuelano ha deciso di rilasciare 80 detenuti politici, rispondendo alle richieste di amnistia avanzate da oltre 1.500 persone. La nuova legge, entrata in vigore due giorni fa, mira a favorire la liberazione di chi ha subito incarcerazioni legate a motivi politici. Questa decisione segue la pressione internazionale, in particolare degli Stati Uniti, che hanno recentemente arrestato il presidente Nicolás Maduro. La misura riguarda anche altri casi di detenzione, con un impatto diretto sulla scena politica locale.

Sono più di 1.500 i detenuti politici in Venezuela che hanno presentato domanda di amnistia in base alla nuova legge entrata in vigore due giorni fa, adottata sotto pressione degli Stati Uniti che un mese fa hanno arrestato il presidente Nicolás Maduro. Ottanta sono stati rilasciati oggi, come ha spiegato il presidente dell'Assemblea nazionale Jorge Rodriguez. "In totale 1.557 casi sono esaminati immediatamente e centinaia di persone private della libertà sono già state rilasciate in base alla legge di amnistia", ha affermato Rodriguez nel corso di una conferenza stampa. L'amnistia non viene concessa automaticamente: i detenuti devono presentare una richiesta ai tribunali competenti che seguono i loro casi per ottenere il beneficio previsto dalla legge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Venezuela ha scarcerato altri 80 detenuti politici, ma i conti non tornano sul totale dichiarato da Delcy RodríguezIl Venezuela ha comunicato il rilascio di altri 80 detenuti politici, anche se il numero ufficiale dichiarato da Delcy Rodríguez appare incoerente.

Venezuela, Rodriguez annuncia amnistia per i prigionieri politiciLa presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato un’amnistia generale per i prigionieri politici.

Il Venezuela libera diversi detenuti, anche gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Si spera per Alberto TrentiniRoma, 9 gennaio 2026 – Il governo di Caracas annuncia la liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri. E tra loro c’è anche l’italiano Luigi Gasperin, imprenditore di 77 ... quotidiano.net

Venezuela, rilasciati 99 detenuti politici a Natale. Restano in cella Trentini e PilieriAlmeno 99 persone incarcerate dopo le elezioni presidenziali venezuelane del 2024 sono state rilasciate da Caracas nel giorno di Natale. A comunicarlo le autorità locali. Tra i prigionieri rilasciati ... tg24.sky.it

Venezuela: amnistia concessa a 379 prigionieri politici. Saranno rilasciati domattina #ANSA - facebook.com facebook

