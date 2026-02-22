Venezuela via libera all'amnistia dopo la cattura di Maduro | perché non riguarda tutti i detenuti

Il Parlamento venezuelano approva un’ampia legge di amnistia dopo la cattura di Nicolás Maduro, causata dalle pressioni internazionali. La legge riguarda alcuni detenuti politici, ma esclude altri ancora in carcere. La decisione mira a favorire il rilascio di alcuni oppositori, mentre resta aperto il dibattito sulla sua applicabilità generale. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra le varie forze politiche del paese. La legge entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Dopo la cattura di Nicolás Maduro e le pressioni di Washington, il Parlamento venezuelano approva una legge di amnistia per i detenuti politici. Centinaia già liberati, ma ong e opposizioni denunciano limiti e discrezionalità del sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Venezuela, liberati tutti i prigionieri americani: amnistia generale dopo la cattura di MaduroLe autorità venezuelane hanno liberato tutti i cittadini americani detenuti nel paese.

Cosa succederà in Venezuela dopo la cattura di Maduro?Dopo l’arresto di Nicolás Maduro e Cilia Flores durante l’operazione militare statunitense a Caracas, si apre un nuovo capitolo nella politica venezuelana.

