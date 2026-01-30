The World in Motion di Steve McCurry inaugurata oggi a Milano Malpensa

Questa mattina a Milano Malpensa si è aperta la mostra fotografica di Steve McCurry, uno dei nomi più importanti della fotografia moderna. L’evento, promosso da SEA e Aeroporti di Milano, mette in mostra alcune delle immagini più celebri del fotografo, che catturano l’umanità e le emozioni di tutto il mondo. I visitatori possono ammirare le sue fotografie, che raccontano storie di persone e culture diverse, in un ambiente che unisce arte e viaggio.

SEA, Aeroporti di Milano, celebra a Malpensa l’arte e l’umanità con l’inaugurazione della mostra fotografica di Steve McCurry, tra i più grandi maestri della fotografia contemporanea. L’esposizione, inaugurata oggi alla presenza dello stesso McCurry, della curatrice Gabriella Giacchetti, di Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA, di Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, e di Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale di Milano, si inserisce nella programmazione culturale delle Olimpiadi e resterà aperta per tutta la loro durata, e oltre, offrendo ai passeggeri un’esperienza artistica di grande valore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “The World in Motion” di Steve McCurry inaugurata oggi a Milano Malpensa Approfondimenti su Steve McCurry Olimpiadi, l'arte di Steve McCurry a Malpensa L'aeroporto di Milano Malpensa si prepara ad ospitare una mostra di Steve McCurry, rinomato fotografo associato a immagini che hanno segnato la cultura visiva globale. Fotografia, Steve McCurry a Parma con 'Orizzonti Lontani' Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Steve McCurry Argomenti discussi: Sly Dunbar: addio al batterista giamaicano, metà del duo Sly & Robbie. World in Motion: Lyrics to England's World Cup 1990 song by New Order, video & John Barnes rapWith the services of one of the nation's most popular bands enlisted, the song for the Three Lions' 1990 campaign was a big hit three decades ago One of the most memorable England World Cup anthems ... goal.com John Barnes steals spotlight on Sport Relief performing World In Motion rapFormer footballer John Barnes has been hailed as a highlight of Sport Relief after he performed his famous World In Motion rap during the Strictly Come Dancing special. Barnes, who is almost as ... lancashiretelegraph.co.uk Scordiensi In The World. Lucio Battisti · Una donna per amico (Remastered). Buongiorno da Scordìa - facebook.com facebook #Vinitaly Around the World ha fatto tappa ieri a #Oslo con Vinitaly Preview, iniziativa di promozione e avvicinamento al salone internazionale dei vini e dei distillati. L’evento, promosso da Veronafiere e da ICE Stoccolma, si inserisce nel percorso verso x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.