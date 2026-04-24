Accoltellati in calle telecamere al setaccio per identificare gli aggressori

Due uomini tunisini feriti in un accoltellamento avvenuto mercoledì sera tra rio Terà Ognissanti e calle Lunga San sono stati dimessi ieri sera dall'ospedale. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare gli aggressori. L'episodio si è verificato in una zona molto frequentata, e le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'aggressione.

VENEZIA - Sono stati dimessi entrambi nella serata di ieri i due tunisini feriti nell’accoltellamento di mercoledì sera (22 aprile) tra rio Terà Ognissanti e calle Lunga San Barnaba, nel cuore del centro storico. Entrambi residenti nel comune, non risulta abbiano precedenti alle spalle. Il 37enne colpito alla schiena e al gluteo prima di crollare davanti al Garden bar, ha lasciato l’ospedale Civile con una prognosi di una ventina di giorni. Il 32enne ferito al volto e all’addome e soccorso in piazzale Roma dalla polizia di Stato, è stato dimesso dall’ospedale dell’Angelo di Mestre con lesioni giudicate non gravi. Entrambi arrivati in pronto soccorso in codice rosso, nel corso della notte sono stati stabilizzati e le loro condizioni si sono rivelate, di ora in ora, sempre meno gravi.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Accoltellati in calle, telecamere al setaccio per identificare gli aggressori Notizie correlate Pilastro senza più pace, feriti agenti e carabinieri: telecamere al setaccioBologna, 9 marzo 2026 – Cinque poliziotti e un carabiniere contusi, un dirigente ferito per la seconda volta in una settimana. Leggi anche: Tram deragliato a Milano, la botta al piede, mezz’ora di dolore e il mancamento. Il racconto del tramviere e le telecamere al setaccio Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Accoltellati in calle, telecamere al setaccio per identificare gli aggressori; Accoltellamento a Dorsoduro durante una lite tra stranieri: giovane in gravi condizioni; Giovane accoltellato dopo la rissa vicino a campo Santa Margherita, il ferito si accascia a terra in una pozza di sangue durante la... Accoltellati in calle, telecamere al setaccio per identificare gli aggressoriVENEZIA - Sono stati dimessi entrambi nella serata di ieri i due tunisini feriti nell’accoltellamento di mercoledì sera (22 aprile) tra rio Terà Ognissanti e calle Lunga ... ilgazzettino.it 'Cittadini impauriti di essere aggrediti e accoltellati per strada' - facebook.com facebook