Agguato nel parco delle Groane | identificato il giovane ucciso in un regolamento di conti per la droga

Questa mattina nel parco delle Groane, a Misinto, un giovane è stato ucciso in un agguato a colpi di fucile. La polizia ha già identificato la vittima, coinvolta in un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Gli investigatori stanno cercando di capire chi abbia sparato e cosa ci sia dietro questa sparatoria. La scena del crimine è stata transennata e gli agenti continuano a raccogliere prove sul posto.

Misinto (Monza Brianza), 1 febbraio 2026 - Ha un nome la vittima dell'agguato a colpi di fucile per contendersi lo spaccio di droga nel Parco delle Groane. Aveva solo 22 anni, era di origine marocchina e si chiamava Mohamed Mhaouchi. Il tragico compito del riconoscimento (il giovane non aveva addosso alcun documento di identificazione) è toccato alla moglie del giovane, ucciso la sera del 24 gennaio scorso, mentre un connazionale 19enne è rimasto ferito. La grande paura. È stato quest'ultimo verso le 22 a fermare i carabinieri in via Sant'Andrea a Misinto per dare l'allarme, raccontando che lui aveva il ruolo di 'sentinella' e che quando ha sentito i colpi di arma da fuoco è fuggito nel bosco ed è stato raggiunto di striscio da un proiettile, riuscendo però a sfuggire ai killer arrivati per un regolamento di conti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nella serata di ieri, nel Parco delle Groane, un conflitto armato legato allo spaccio di droga ha provocato un episodio mortale e un ferito lieve.

Un uomo di 24 anni è stato ucciso in un agguato nel Parco delle Groane, a Misinto (Monza).

Parco delle Groane: ucciso a colpi di fucile un 24enne. L’ombra della faida per lo spaccioLe indagini della Procura di Monza proseguono senza sosta. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di una faida tra bande rivali, una regolazione di conti per il controllo dello spaccio al ... mbnews.it

L’agguato mortale nel Parco delle Groane, l’allarme del sindaco: Qui lo spaccio è fuori controlloPaura dopo la sparatoria in via Sant’Andrea, che ha lasciato senza vita un giovane pusher e un altro ferito. Il primo cittadino Piuri invoca maxi operazioni coi battaglioni specializzati dell’esercit ... msn.com

Un uomo di 24 anni di origini nordafricane è deceduto questa notte dopo il trasporto al pronto soccorso di Saronno. Ferito anche un diciannovenne. L'area dove è avvenuto l'agguato, nel parco delle Groane, è nota per essere frequentata da spacciatori - facebook.com facebook