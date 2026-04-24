Venerdì, due esponenti di Fratelli d’Italia si sono recati all’ospedale della Gruccia per incontrare il personale e ascoltare le esigenze del territorio del Valdarno. Durante la visita, hanno dichiarato che si impegneranno a rappresentare le questioni sollevate presso il Ministero della Sanità. L’iniziativa è stata comunicata attraverso un breve comunicato ufficiale, senza dettagli su eventuali richieste specifiche o risposte ricevute.

Arezzo, 24 aprile 2026 – . consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri e Diego Petrucci (vicepresidente del Consiglio regionale) hanno partecipato alla cerimonia di consegna della strumentazione Catalyst al reparto di Radioterapia dell’ospedale di Montevarchi donato dall’associazione Calcit Valdarno Onlus. “Abbiamo voluto essere presenti in segno di riconoscenza nei confronti del personale sanitario e dell’associazione che ha fatto questo prezioso regalo a tutta la comunità - hanno detto i consiglieri a seguito della cerimonia -.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Veneri e Petrucci (FdI) all’ospedale della Gruccia: “ci faremo portavoce delle istanze del Valdarno presso il Ministero della Sanità”

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