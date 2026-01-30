La Cisl di Arezzo conferma il suo sostegno alle mamme del Valdarno. Domani sarà in piazza per difendere il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia, minacciato di chiusura. La decisione arriva dopo aver ascoltato le preoccupazioni delle famiglie che temono di dover fare più chilometri per partorire. La manifestazione è organizzata dal Comitato “Mamme per le mamme del Valdarno” e vede coinvolta anche la Cisl, che vuole far sentire la propria voce al fianco delle donne e delle famiglie

Arezzo, 30 gennaio 2026 – La Cisl di Arezzo parteciperà con convinzione alla manifestazione promossa dal Comitato “Mamme per le mamme del Valdarno” a difesa del punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia. Un’iniziativa che nasce dalla società civile e che merita ascolto, rispetto e sostegno. “Siamo stati invitati a partecipare e lo faremo con senso di responsabilità, presenziando senza loghi e senza bandiere, nel pieno rispetto di chi ha organizzato l’evento e delle famiglie che ne sono protagoniste. La tutela del diritto alla salute, in particolare quando riguarda maternità, nascita e servizi essenziali per un intero territorio, viene prima di ogni appartenenza” ha detto il segretario generale della Cisl Arezzo, Mauro Cerofolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Cisl Arezzo al fianco delle mamme del Valdarno per difendere il punto nascita della Gruccia

Approfondimenti su Mamme Del Valdarno

La Cisl di Arezzo si unisce alle mamme del Valdarno che ieri hanno manifestato davanti all’ospedale Santa Maria alla Gruccia.

La conferenza dei sindaci del Valdarno si è riunita oggi per decidere sul futuro del punto nascita della Gruccia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mamme Del Valdarno

Argomenti discussi: Cisl, Cup Asl Tse Arezzo: sciopero e presidio al San Donato; Sanità, sociale, lavoro: all’evento Cisl confronto con la Asl e il mondo della cooperazione; Cisl: Punto nascita della Gruccia: a rischio chiusura un’eccellenza per colpa di una cattiva organizzazione; Servizi front office ASL Toscana Sud Est: Formula Servizi respinge le accuse di CGIL e CISL.

La Cisl di Arezzo a fianco delle mamme del Valdarno a difesa del Punto Nascita della GrucciaArezzo, 30 gennaio 2026 – La Cisl di Arezzo parteciperà con convinzione alla manifestazione promossa dal Comitato Mamme per le mamme del Valdarno a difesa del punto nascita dell’ospedale Santa Maria ... lanazione.it

Cisl: Punto nascita della Gruccia: a rischio chiusura un’eccellenza per colpa di una cattiva organizzazioneGiovanni Rotella, responsabile sanità Cisl Funzione Pubblica Arezzo, interviene sulla vicenda del punto nascita del Valdarno ... arezzonotizie.it

Sciopero di fronte all'ospedale San Donato di Arezzo da parte dei dipendenti Cup della Asl Toscana Sud Est. Presidio questa mattina dopo l’incontro con Formula Servizi, protestano Filcams Cgil e Fisascat Cisl #Teletruria #news - facebook.com facebook