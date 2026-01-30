La Cisl di Arezzo a fianco delle mamme del Valdarno a difesa del Punto Nascita della Gruccia

La Cisl di Arezzo si unisce alle mamme del Valdarno che ieri hanno manifestato davanti all’ospedale Santa Maria alla Gruccia. Le donne hanno chiesto di mantenere aperto il punto nascita, criticando le decisioni prese dall’ospedale che rischiano di chiudere il servizio. La Cisl ha sostenuto le mamme e si è detta pronta a continuare a lottare per tutelare il diritto delle future mamme di partorire vicino casa. La protesta, che ha visto una buona partecipazione, si inserisce in una serie di iniziative contro la possibile chius

Arezzo, 30 gennaio 2026 – La Cisl di Arezzo parteciperà con convinzione alla manifestazione promossa dal Comitato "Mamme per le mamme del Valdarno" a difesa del punto nascita dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia. Un'iniziativa che nasce dalla società civile e che merita ascolto, rispetto e sostegno. "Siamo stati invitati a partecipare e lo faremo con senso di responsabilità, presenziando senza loghi e senza bandiere, nel pieno rispetto di chi ha organizzato l'evento e delle famiglie che ne sono protagoniste. La tutela del diritto alla salute, in particolare quando riguarda maternità, nascita e servizi essenziali per un intero territorio, viene prima di ogni appartenenza", ha detto il segretario generale della Cisl Arezzo, Mauro Cerofolini (nella foto in alto). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Cisl di Arezzo a fianco delle mamme del Valdarno a difesa del Punto Nascita della Gruccia

