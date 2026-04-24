Venerdì con sciopero studentesco e corteo al pomeriggio tocca a Genova Antifascista

Venerdì 24 aprile 2026 a Genova si è svolto uno sciopero studentesco con un corteo che è partito alle otto del mattino da via Balbi. Nel pomeriggio, si è tenuto un evento organizzato dal movimento Genova Antifascista. La protesta ha coinvolto studenti di diverse scuole e si è conclusa nel centro cittadino. Non si sono registrati incidenti o situazioni di particolare tensione.

Sciopero studentesco a Genova venerdì 24 aprile 2026, con corteo partito intorno alle ore 8 da via Balbi. Sui social hanno lanciato l'appuntamento Osa Genova e il coordinamento dei collettivi antifascisti, nel pomeriggio è previsto anche un altro corteo di Genova Antifascista. Sciopero.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Corteo antifascista alla Foce: posteggio gratis in tutta Genova per i residenti con 'Blu Area'Gli abbonati delle zone A, B ed L (Foce e Albaro) potranno posteggiare anche nelle altre zone gratuitamente venerdì 13 e sabato 14 febbraio I... Corteo di Genova Antifascista: altro sabato 'caldo' alla FoceCorteo antifascista e sabato di alta tensione nella zona della Foce, quartiere ‘blindato’ già dalla serata di venerdì con la presenza delle forze... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Venerdì con sciopero studentesco e corteo, al pomeriggio tocca a Genova Antifascista; L'agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 24 aprile 2026. L'agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 24 aprile 202617.30 - CHIAVARI. Santuario Sant'Antonio. A Chiavari il 51esimo convegno ligure delle corali. Alle 17,30 la messa, alle 21 il Salterio corale. La luna è crescente, illuminata al 43%. Sarà luna piena ... primocanale.it Evento di estrema destra a Genova. Sale la tensione con gli antifascistiGenova - Si profila una due giorni di alta tensione sul fronte dell’ordine pubblico tra venerdì e sabato, per alcuni appuntamenti politici in città: il venerdì saranno a Genova i promotori della ... ilsecoloxix.it Di “atteggiamento antifascista assunto dalla maggior parte del clero della Diocesi” parlava, senza tante circonlocuzioni, una relazione, in data 8 aprile 1944, della Questura di Genova - facebook.com facebook