Corteo antifascista alla Foce | posteggio gratis in tutta Genova per i residenti con ' Blu Area'

A Genova, durante il corteo antifascista alla Foce, i residenti con abbonamento ‘Blu Area’ delle zone A, B e L potranno parcheggiare gratuitamente in tutta la città nel fine settimana, per facilitare la partecipazione e ridurre i disagi.

Gli abbonati delle zone A, B ed L (Foce e Albaro) potranno posteggiare anche nelle altre zone gratuitamente venerdì 13 e sabato 14 febbraio I titolari di abbonamento 'Blu Area' delle zone A, B ed L (Foce e Albaro), nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 febbraio, potranno parcheggiare liberamente i veicoli muniti di apposito contrassegno anche in tutte le altre zone ‘Blu Area’ della città, con esclusione delle Isole Azzurre. La misura, adottata in via sperimentale dal Comune di Genova, in collaborazione con Genova Parcheggi, è volta a mitigare i disagi dei residenti della Foce e di Albaro in occasione della manifestazione di ‘Genova Antifascista’, organizzata per il pomeriggio di sabato 14 febbraio nella zona di piazza Alimonda.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova Antifascista annuncia il

Genova Antifascista ha annunciato una nuova manifestazione per il prossimo sabato 14 febbraio.

Contenuti correlati

Genova, raid fascista nella notte al liceo Da Vinci occupato: aule devastate e svastiche sui muri

Argomenti discussi: Genova Antifascista lancia il carnevale antifa e un nuovo corteo alla Foce; Corteo antifascista alla Foce, per i residenti parcheggio gratis in altre Blu Area; Manifestazioni alla Foce, residenti e commercianti: Noi sequestrati, ora basta; Evento di estrema destra a Genova. Sale la tensione con gli antifascisti.

Proposta remigrazione a Genova, sale la tensione. Cgil e Anpi in piazza, gli antifascisti sui social: Sapete dove saremoOggi e domani i titolari di abbonamento Blu Area delle zone A, B ed L, potranno parcheggiare liberamente anche in tutte le altre zone Blu Area della città ... primocanale.it

Corteo antifascista alla Foce, per i residenti parcheggio gratis in altre Blu AreaCorteo antifascista alla Foce, per i residenti parcheggio gratis in altre Blu Area ... msn.com

Per mitigare i disagi legati ai divieti di sosta attorno all’area del corteo “Genova Antifascista”, venerdì 13 e sabato 14 febbraio i titolari di abbonamento Blu Area potranno parcheggiare anche nelle altre zone blu. Dalle 13 di sabato scattano rimozioni in diverse - facebook.com facebook