Corteo di Genova Antifascista | altro sabato ' caldo' alla Foce

A Genova, il corteo antifascista ha portato ancora una giornata di scontri e tensione alla Foce. La manifestazione si è svolta dopo che gruppi di manifestanti hanno attraversato le strade del quartiere, creando caos tra residenti e commercianti. La polizia ha rafforzato i controlli già dalla sera precedente, schierando forze e blindando le vie principali. Un negozio è stato colpito da alcuni oggetti lanciati durante gli scontri, mentre le forze dell'ordine hanno fatto respingere i manifestanti più agitati. La zona resta sotto stretta sorveglianza.

Corteo antifascista e sabato di alta tensione nella zona della Foce, quartiere 'blindato' già dalla serata di venerdì con la presenza delle forze dell'ordine. Giornata che è stata altrettanto complicata per la presenza a Genova di alcuni movimenti di estrema destra in città per presentare una proposta di legge anti immigrati sulla 'remigrazione', con relative proteste e un presidio in centro a cui si sono aggiunte le scintille davanti al Tower Hotel, nei pressi dell'aeroporto di Genova, luogo scelto all'ultimo minuto per l'iniziativa dopo il rifiuto dell'Hotel Rex.