Due uomini sono stati arrestati ad Acilia con l’accusa di aver messo in atto diverse rapine e un tentativo di estorsione nei confronti di un proprietario locale. Le indagini hanno portato al loro fermo dopo una serie di episodi di aggressioni e furti, alcuni dei quali hanno coinvolto minacce e aggressioni fisiche. La vittima avrebbe subito perdite pari a circa 50.000 euro a causa delle azioni criminali.

? Cosa sapere Due uomini arrestati ad Acilia per rapine e tentata estorsione ai danni di un proprietario.. I criminali esigevano 50.000 euro per spese legali legate a uno spaccio di dicembre.. Due uomini di 27 e 47 anni sono stati condotti in carcere dopo una serie di agguati e violenze che hanno trasformato un proprietario di casa di Acilia in un bersaglio per una vendetta da 50.000 euro legata allo spaccio di droga. La vicenda, ricostruita dagli agenti del X distretto Lido di Roma sotto la direzione della Procura di Roma, affonda le radici in un evento avvenuto lo scorso dicembre. In quel periodo, alcuni inquilini della vittima avevano deciso di denunciare un’attività di spaccio sul territorio, portando all’arresto di un malvivente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vendetta da 50.000 euro ad Acilia: agguati e feroci rapine al proprietario

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