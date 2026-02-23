Rapine in centro storico | agguati a un rider mentre consegna la cena e al titolare di un bar

Un rider è stato aggredito mentre consegnava una cena, mentre un barista è stato preso di mira durante un tentativo di furto nel cuore di Bologna. La rapina al rider si è verificata lungo una via affollata, con i malviventi che si sono dati alla fuga a piedi. Poco dopo, il titolare del bar è stato avvicinato da due persone armate che hanno minacciato e poi preso denaro dal registratore di cassa. Entrambi gli episodi si sono verificati nella zona centrale della città.

Bologna, 23 febbraio 2026 – Ancora due rapine in città: una ai danni di un giovane rider aggredito mentre sta facendo una consegna e l’altra al titolare di un bar in pieno centro storico. Cosa è successo. È accaduto venerdì scorso (il 20 febbraio) in via Albani. La vittima è un giovane rider, studente universitario che cerca di guadagnare un po’ di soldi facendo le consegne di cibo in città Il ragazzo, 20 anni, come tanti altri era in sella a una bicicletta elettrica e stava consegnando la cena per conto di una società di ordinazione e consegna pasti a domicilio. Mentre stava effettuando la consegna due persone si sono avvicinate e lo hanno minacciato, non solo verbalmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Furto in pieno giorno a Roma: rapina della bici di un rider durante la consegna in centroQuesta mattina a Roma un uomo di 27 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, ha rubato la bicicletta di un rider in pieno giorno nel centro città.

Roma, rider rapinato dell’e-bike mentre ritirava una consegna: arrestatoUn rider romano è stato rapinato della sua e-bike mentre stava consegnando un ordine in centro.

Crema, due rapine in pieno centro storico: denunciati in seiNel primo caso, i carabinieri di Cremona hanno denunciato per rapina e lesioni personali quattro uomini di 33, 19, 20 e 18 anni, noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di un’aggressione ... ilgiorno.it

Rapine nel centro storico di Vicenza: minore finisce in comunitàSvolta sulle rapine in centro a Vicenza nel 2025: la Polizia esegue una misura cautelare per un minore. Il giovane è stato trasferito in una comunità. vicenzareport.it

