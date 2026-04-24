Vende un grosso coltello da cucina a un 13enne | sanzionato il titolare del negozio

Il titolare di un negozio è stato sanzionato dopo aver venduto un grande coltello da cucina a un ragazzo di 13 anni. I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma hanno condotto controlli mirati sul territorio, concentrando l’attenzione anche sulla tutela dei minorenni. Durante un’ispezione, è stato riscontrato il commercio di un’arma bianca a un minorenne, portando così all’applicazione di sanzioni amministrative.

Proseguono senza sosta i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, con particolare attenzione alla tutela dei giovanissimi. Nei giorni scorsi, a Colorno, una pattuglia della locale Stazione è dovuta intervenire presso un bazar di articoli vari, portando a.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aggredisce il titolare di un negozio, poi spunta un coltello: "Cosa gli impedisce di tornare?" MedadRaffy: il negozio di Teheran che vende solo matite colorate da 34 anniNel cuore di Teheran, tra le vie animate della metropoli iraniana, esiste un luogo che sfida ogni logica commerciale moderna. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Al pronto soccorso con un coltello e la cocaina; Rapina la farmacia armato di coltello, arrestato un cinquantenne; Accoltellamento su Ponte Europa, 28enne arrestato dai Carabinieri: ferito un uomo dopo una lite; Rapina a due farmacie di Torino Centro, l'autore è stato fermato il giorno dopo. Vende un grosso coltello da cucina a un minorenne: multato negoziante a ColornoA Colorno una pattuglia dei carabinieri è intervenuta in un bazar di articoli vari, portando a una delle prime applicazioni sul territorio del nuovo pacchetto sicurezza relativo alla vendita di armi b ... gazzettadiparma.it Al Gran Reno minaccia i clienti con un grosso coltello: i carabinieri usano il taser per fermarloHa minacciato i clienti del centro commerciale Gran Reno, di Casalecchio di Reno nel Bolognese, brandendo un coltello ed è stato fermato dai carabinieri che hanno usato il taser. E’ successo nei ... bologna.repubblica.it #Porsche vende la sua quota del 45% in Bigatti Rimac a un consorzio guidato da HOF Capital, con BlueFive Capital come principale investitore. Secondo i termini dell'accordo, Porsche cederà anche la sua partecipazione del 20,6% in Rimac Group. L'industri - facebook.com facebook Chi vende prompt da 10€ fa danno: il valore vero è come integri i modelli nei flussi di lavoro — controllo, metriche, rollback. Prova subito 3 check: 1) input invarianti 2) guardrail automatici 3) metriche di allineamento. Non è magia, è ingegneria. #Ai #GenAI #G x.com