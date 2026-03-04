MedadRaffy | il negozio di Teheran che vende solo matite colorate da 34 anni

Da 34 anni, nel centro di Teheran, c’è un negozio che si dedica esclusivamente alla vendita di matite colorate. È un punto di riferimento per chi cerca strumenti di scrittura e disegno, attirando clienti di tutte le età. Il negozio, chiamato MedadRaffy, si distingue per la sua specializzazione e per la lunga presenza nel quartiere, rimanendo fedele alla sua offerta originale.

Nel cuore di Teheran, tra le vie animate della metropoli iraniana, esiste un luogo che sfida ogni logica commerciale moderna. Dal 1990, Mohammed Rafieh ha dedicato la sua vita a un'ossessione singolare: le matite colorate. Il suo negozio, MedadRaffy, non vende penne, pennarelli o acquerelli. Solo matite colorate. Migliaia di matite colorate. Un sogno nato dall'infanzia che diventa realtà. La storia di Mohammed Rafieh inizia molto prima dell'apertura del suo negozio. Fin da bambino, il disegno rappresentava per lui non un passatempo, ma un linguaggio. Ogni tratto, ogni sfumatura richiedeva lo strumento perfetto. Questa ricerca ossessiva della matita ideale lo ha portato, nel 1990, a una decisione che molti considerarono folle: aprire un negozio che vendesse esclusivamente matite colorate.