Vela gioia tutta Azzurra | Marta Maggetti ha vinto la Semaine Olympique Francaise

La Semaine Olympique Française 2026 si sta svolgendo nelle acque di Hyeres, con le competizioni delle classi olimpiche in corso. Tra le atlete che si sono distinte c’è Marta Maggetti, che ha conquistato la vittoria in questa tappa. Anche un’altra velista, Pianosi, ha partecipato con successo all’evento. La regata rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione vela olimpica.

La Semaine Olympique Française 2026 è arrivata ai suoi atti decisivi: grande gioia per Marta Maggetti, ma bene anche Pianosi Abbiamo seguito con grande attenzione gli eventi nelle acque di Hyeres, dove si sta disputando la Semaine Olympique Française 2026, con tutte le classi olimpiche in ballo. Vi stiamo raccontando di un’Italia che si sta facendo valere e sta mostrando il suo volto migliore. Oggi era una giornata decisamente importante, proprio perché si decidevano alcuni risultati pesanti per quanto riguarda la Formula Kite e l’IQFoil. In entrambi i casi, gli italiani sono stati protagonisti per tutta la settimana, ma oggi è arrivato un responso decisivo.🔗 Leggi su Sportface.it

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