Varzo quasi 200 feriti sulle piste di San Domenico | l' attività della polizia durante l' inverno

Durante l'inverno, il distaccamento della polizia di stato ha monitorato le piste di San Domenico, dove si sono registrati circa 200 feriti. Con la chiusura degli impianti di risalita del comprensorio, l’attività stagionale si è conclusa. La polizia ha svolto controlli e interventi lungo le piste per garantire la sicurezza degli sciatori e gestire eventuali emergenze.

Con la chiusura degli impianti di risalita del comprensorio di San Domenico si è conclusa l’attività stagionale del distaccamento della polizia di stato. Gli agenti specializzati nel soccorso e nel controllo del territorio montano hanno garantito la sicurezza di circa 61.000 sciatori, monitorando.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Valanga sulle piste da sci di San Domenico, nessuno sciatore coinvolto Soccorso e controllo sulle piste sciistiche dell'Etna, il bilancio dell'attività svolta dalla poliziaLa polizia ha concluso l’attività di soccorso, controllo e vigilanza sulle piste sciistiche dell’Etna, attivata, lo scorso 2 febbraio, dalla questura...