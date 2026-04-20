Soccorso e controllo sulle piste sciistiche dell' Etna il bilancio dell' attività svolta dalla polizia
La polizia ha portato a termine le operazioni di soccorso, controllo e vigilanza sulle piste sciistiche dell’Etna, avviate il 2 febbraio dalla questura di Catania. L’intervento si è svolto nell’ambito di un piano specifico volto a verificare il rispetto delle norme del “Codice delle nevi” e a garantire la sicurezza degli sciatori. L’attività si è conclusa con un bilancio delle attività svolte e delle eventuali irregolarità riscontrate.
La polizia ha concluso l’attività di soccorso, controllo e vigilanza sulle piste sciistiche dell’Etna, attivata, lo scorso 2 febbraio, dalla questura di Catania nell’ambito di un apposito piano d’intervento finalizzato ad assicurare il rispetto delle norme del “Codice delle nevi”, a tutela degli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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