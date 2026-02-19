Inutile che fai le diete non sarai mai magra Karina Cascella risponde a muso duro a chi la offende sui social La risposta è da applausi

Karina Cascella ha risposto con fermezza a un commento negativo ricevuto su Instagram, dove le hanno detto che le diete sono inutili e non potrà mai essere magra. La frase offensiva è arrivata dopo che Cascella aveva aperto un Q&A per i follower. La influencer ha deciso di reagire pubblicamente, sottolineando di non lasciarsi intimidire dalle critiche. La sua replica ha riscosso entusiasmo tra i sostenitori. La scena si è conclusa con Cascella che ha continuato a condividere dettagli della sua vita quotidiana.

"Inutile che fai le diete, non sarai mai magra ": è il commento che Karina Cascella si è vista recapitare nel box delle domande di Instagram, quando ha dato la possibilità ai propri follower di porle alcuni quesiti. Invece di ignorare il commento ha deciso di ripubblicarlo rispondendo per le rime. "Sono a dieta spesso sì, perché ho sempre quei 34 kg in più" ha scritto Cascella, "A volte li perdo, altre volte tornano. Io magari non sarò mai magra può essere assolutamente, non v'è certezza dei kg mai. Tu invece una certezza ce l'hai. Non sarai mai una bella persona e soprattutto non sarai mai una persona migliore ". «Io magari non sarò mai magra può essere assolutamente, non v'è certezza dei kg mai… Tu invece una certezza ce l'hai. . . Non sarai mai una bella persona e soprattutto non sarai mai una persona migliore. » Karina Cascella, conosciuta per la sua sincerità