Il passo del Vangelo del 24 aprile 2026 riporta le parole dei Giudei che si sorprendono di fronte alla richiesta di Gesù di mangiare la sua carne. La domanda “Come può costui darci la sua carne da mangiare?” esprime lo sconcerto di fronte a una proposta considerata scandalosa. Gesù, in risposta, rivela il mistero del Pane che offre la vita eterna, suscitando reazioni di stupore e incomprensione tra i presenti.

«Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Davanti allo scandalo dei Giudei, Gesù rivela il mistero del Pane che dona la vita eterna. Il commento di Don Luigi Maria Epicoco. Gesù risponde ai Giudei che si chiedevano come fosse possibile che egli potesse donare la sua carne da mangiare. È un mistero radicale: solo chi mangia la sua carne e beve il suo sangue ha la vita eterna. È Lui il pane disceso dal cielo e chi se ne nutre entra in comunione profonda con l’Altissimo, per sempre. In quel tempo, i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 24 aprile 2026: «Come può darci la Sua carne?» lo scandalo che ci salva

Notizie correlate

Vangelo del 23 aprile 2026: la redenzione non è solo Dio che ci salva, ma noi che ci lasciamo salvare da Lui.Meditiamo il Vangelo di questo giovedì della III settimana di Pasqua, 23 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del...

Vangelo del 24 febbraio 2026: la preghiera che nasce del cuoreMeditiamo il Vangelo del 24 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Commento al Vangelo dell’Arcivescovo – Venerdì 24 aprile 2026; Venerdì 24 aprile 2026 | Paola Bigatto commenta il Vangelo del giorno; La fede ci coinvolge in una vita più grande - 24 aprile 2026; Il Papa ordinerà 8 sacerdoti della diocesi di Roma a San Pietro.

Vangelo del 22 aprile 2026: il Paradiso non è non avere problemi, è sapersi amatiIniziamo il mercoledì della III settimana di Pasqua con la riflessione sul Vangelo di oggi, sulla Volontà di Dio, di don Luigi Maria Epicoco. lalucedimaria.it

Il cardinale Czerny: «Opinioni diverse ma saremo uniti. Il nostro compito è portare il Vangelo al mondo di oggi»Sarà un Conclave diviso? «No. Se teniamo gli occhi fissi su Cristo e sulla missione, non c’è pericolo di divisioni. Ci saranno magari differenze di opinione, punti di vista diversi, ma saremo uniti». corriere.it

Commento al Vangelo del 24 aprile - facebook.com facebook