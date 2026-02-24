Vangelo del 24 febbraio 2026 | la preghiera che nasce del cuore

Il Vangelo del 24 febbraio 2026 ha ispirato una preghiera sincera, perché molti trovano conforto nelle parole di don Luigi Maria Epicoco. La causa di questa riflessione risiede nella voglia di avvicinarsi a Dio con il cuore aperto, anche nelle giornate più difficili. La lettura del passo sacro invita a una connessione autentica con la fede, stimolando a iniziare la giornata con gratitudine e speranza. È un momento che invita alla calma e alla serenità.

Meditiamo il Vangelo del 24 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Durante il discorso della montagna, Gesù insegna ai suoi discepoli la preghiera essenziale, ossia il Padre Nostro. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe».