Sassuolo a Guglielmo Venturini ed Amilcare Bolzoni le prime due Pietre d’inciampo

A Sassuolo sono state posate questa mattina le prime due pietre d'inciampo in occasione delle celebrazioni per l'81° anniversario della Liberazione. Le pietre sono dedicate rispettivamente a due figure, Amilcare Bolzoni e Guglielmo Venturini. L'evento si è svolto nel centro cittadino, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini presenti. La cerimonia ha avuto luogo in un momento dedicato alla memoria storica della città.

Amilcare Bolzoni e Guglielmo Venturini: è a loro che sono dedicate le prime due pietre d'inciampo posate, questa mattina, a Sassuolo nell'ambito delle celebrazioni per l'81° anniversario della Liberazione. Le pietre d'inciampo, meglio note come Stolpersteine, nascono con il tedesco Gunter Demnig.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Quattro Pietre d’inciampo, due medaglie d’onoreOttantun’anni dopo la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz anche Varese ha celebrato il Giorno della memoria. Il ’Giorno della Memoria’. Le Pietre d’inciampo come monito collettivoUna mano rimasta ignota – ma evidentemente una mano mossa da un animo sensibile – lo aveva già fatto lunedì mattina, ma ieri il gesto è stato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festa della Liberazione: mercoledì la posa di due pietre d’inciampo a Sassuolo; Oggi la posa delle pietre d’inciampo: Piccolo gesto, grande significato; Domani, a Sassuolo in via Cesare Battisti, la cerimonia di posa delle Pietre d’Inciampo; Sassuolo celebra la Liberazione: tra Pietre d’Inciampo e percorsi storici, la memoria si fa viva. Sassuolo, ad Amilcare Bolzoni e Guglielmo Venturini le prime due pietre d’inciampoAlla cerimonia, oltre ai famigliari dei due Internati Militari, hanno preso parte anche Luigi Zironi, sindaco di Maranello in rappresentanza della Provincia Amilcare Bolzoni e Guglielmo Venturini: è a ... lapressa.it Sassuolo posa le prime pietre d’inciampoIniziamo un percorso di memoria attiva che vedrà la nostra città accogliere i primi simboli tangibili di un ricordo che non può e non deve sbiadire: con l’inaugurazione delle prime due pietre d’incia ... sassuolonotizie.it Sassuolo, in memoria di Guglielmo Venturini e Amilcare Bolzoni morti in prigionia . . - facebook.com facebook