Vandalizzata la statua di Francesco Nuti a Cavriglia il sindaco | Verrà ripristina e i responsabili individuati

Nella giornata di oggi, la statua dedicata all’attore e regista scomparso nel 2023 è stata vittima di un atto vandalico nel territorio di Cavriglia. Ignoti hanno esploso colpi d’arma da fuoco contro l’opera, che rappresenta un tributo alla figura di Nuti. Il sindaco ha annunciato che la statua sarà ripristinata e che sono stati avviati accertamenti per individuare i responsabili.

Colpita al volto con colpi d’arma da fuoco l’opera nei giardini pubblici Ardenza, inaugurata nel 2024. Il primo cittadino: "Atto vile e ignobile" Un atto vandalico che colpisce per le modalità e per il personaggio. Ignoti hanno danneggiato con colpi d’arma da fuoco la statua dedicata all’attore e regista Francesco Nuti, scomparso nel 2023 all’età di 68 anni. L’opera, collocata nei giardini pubblici Ardenza di fronte al Municipio di Cavriglia (Arezzo) e inaugurata il 31 luglio 2024, è stata sfregiata al volto. A dare la notizia è stato il sindaco Leonardo Degl’Innocenti, che ha definito l’accaduto “un atto vile e ignobile”. “Colpire un’opera... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vandalizzata la statua di Francesco Nuti a Cavriglia, il sindaco: “Verrà ripristina e i responsabili individuati” Cavriglia, danneggiata la statua in memoria di Francesco Nuti: “Hanno sparato contro di lui”Cavriglia, 6 aprile 2026 – Il sindaco lo definisce un gesto vile e ignobile, mentre l’assessore regionale Filippo Boni parla addirittura di colpi di... Leggi anche: Vandalizzata la statua di Francesco Nuti. "Ferita la comunità che ispirò 'Madonna che silenzio c'è stasera'" Cavriglia, vandalizzata la statua di Francesco Nuti con colpi di pistola ad aria compressaHanno sparato all'opera collocata su una panchina che ricorda una sera di 40 anni fa in cui l'attore sedendosi lì disse: «Madonna che silenzio c'è stasera», da cui nacque il celebre film ... corrierefiorentino.corriere.it A Cavriglia vandalizzata la statua di Francesco Nuti nella notte di PasquaAtto vandalico nella notte di Pasqua a Cavriglia, dove è stata gravemente danneggiata la statua dedicata a Francesco Nuti, collocata nel giardino di fronte al Comune. L’opera, inaugurata il 31 luglio ... gonews.it