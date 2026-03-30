Vandali in azione al nido comunale | il sindaco Luongo | Un gesto vigliacco | FOTO

Al nido comunale sono stati danneggiati alcuni spazi e strutture durante un episodio di vandalismo. Il sindaco ha definito l’atto “vigliacco” e “ignobile”, sottolineando che il luogo è dedicato ai bambini e alla crescita della comunità. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sui danni specifici causati dall’atto di vandalismo.

“Un gesto vigliacco, ignobile, che colpisce un luogo che rappresenta futuro, bambini, speranza. Un luogo che appartiene a tutta la nostra comunità”. E’ il commento del primo cittadino di Lusciano Francesco Luongo dopo il raid nel plesso in apertura dell’asilo comunale in via Allende a pochi passi da piazza San Lorenzo. Alcuni malviventi si sono introdotti nella struttura distruggendo porte, il locale caldaia, i condizionatori alle pareti, le cartine esplicative dell’istituto scolastico. Forzato il sistema di video sorveglianza perimetrale dell'asilo nido, “Non hanno rubato nulla. Non cercavano niente. Hanno solo distrutto. Non so cosa si possa celare dietro azioni del genere, ma so che non possiamo e non dobbiamo accettarlo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Vandali in azione al nido comunale: il sindaco Luongo: "Un gesto vigliacco" | FOTO Articoli correlati Leggi anche: Vandali in azione. Il sindaco: "Adesso basta" Vandali nella palestra di via Longarone a Scandiano, il sindaco: “Gesto grave e inaccettabile”Scandiano (Reggio Emilia), 2 febbraio 2026– Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti esprime ferma condanna per i gravi atti vandalici che, nel corso... Una selezione di notizie su Vandali in azione al nido comunale il... Temi più discussi: Vandali in azione ad Arzachena: danni al nuovo percorso naturalistico Capizzal di Ponti-Li Conchi; Vandali (minorenni) in azione nel parcheggio sotterraneo: estintori svuotati e danni alla struttura; Vandali in azione, devastato il campo da calcio a 5; Albenga, vandali in azione nel centro storico: auto per disabili con le gomme squarciate. Vandali in azione al nido comunale, distrutti arredi e localiCASALUCE – Raid vandalico nella notte al nuovo asilo nido di Casaluce, struttura prossima all’apertura. Ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio, danneggiando arredi e ambienti senza però s ... casertace.net Vandali in azione, devastato il campo da calcio a 5Un area verde curata nei minimi particolari in grado di accogliere tante famiglie spesso con bambini al seguito ma in questi giorni tra i giochi presenti al parco serpeggia tanta amarezza Vandali scat ... youtvrs.it A pochi mesi dall’apertura lo skatepark di Siena preso di mira dai vandali dei graffiti. Struttura piena di giovani ogni weekend - facebook.com facebook Vandali in azione ad Arzachena: danni al nuovo percorso naturalistico Capizzal di Ponti-Li Conchi x.com