Vanda Berra nuova presidente di Auser Monza e Brianza

Mercoledì 22 aprile, l'assemblea dei delegati di Auser Monza e Brianza ha eletto Vanda Berra come nuova presidente. La nomina è avvenuta su proposta di Tiziana Scalco, presidente di Auser Lombardia. La decisione è stata comunicata durante la riunione assembleare, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'organizzazione locale. La nomina di Berra sostituisce la precedente guida dell'associazione.

Nuova presidente per l'Auser Monza e Brianza. Mercoledì 22 aprile infatti l'assemblea dei delegati ha eletto Vanda Berra nel ruolo di presidente du proposta della presidente di Auser Lombardia, Tiziana Scalco. È la prima donna che diventa presidente provinciale da quando è stata fondata Auser in.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: È morto Alberto Naboni, presidente del Museo Etnologico di Monza e Brianza DR Automobiles trova nuova casa a Monza e Vimercate nella concessionaria storica della BrianzaTutti veicoli che si presentano con dotazioni ricche, consumi contenuti e prezzi accessibili, perfetti per la mobilità quotidiana brianzola...