È morto Alberto Naboni presidente del Museo Etnologico di Monza e Brianza

Lunedì 13 aprile si è spento all'età di 84 anni Alberto Naboni, storico presidente del Museo Etnologico di Monza e Brianza. Naboni, figura nota nella comunità locale, ha dedicato molti anni alla guida del museo, contribuendo alla sua gestione e sviluppo. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore culturale della zona. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che lo hanno conosciuto e collaborato con lui.

Un pezzo di Monza e Brianza che se ne va. Lunedì 13 aprile è venuto a mancare all’età di 84 anni, Alberto Naboni, storico presidente del Museo Etnologico di Monza e Brianza.Il cordoglio della città di MonzaOriginario di Muggiò di cui era anche vicepresidente della Pro Loco locale, oltre ad essere.🔗 Leggi su Monzatoday.it Il Memb piange il presidente. Alberto NaboniIl consiglio di amministrazione dell’Associazione Museo Etnologico (Memb) Monza e Brianza ha annunciato la scomparsa del presidente Alberto Naboni. Da Milano a Monza e Brianza. Il Museo del Fumetto cerca casa. Bona: "Qui c’è terreno fertile"Sarà Monza l’erede del Museo del Fumetto di Milano? La domanda è lecita, ed è corroborata da una serie di avvenimenti e di intenzioni che fanno di...