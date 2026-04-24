Un cantautore noto per il suo attaccamento alla squadra locale ha recentemente commentato il suo rapporto con il club, sottolineando che il suo inno è diventato un simbolo di appartenenza per i tifosi. La società ha dedicato a lui una maglietta come segno di riconoscimento, mentre il musicista ha evidenziato come una sua canzone tradizionale sia ormai più di una semplice melodia, rappresentando un sentimento condiviso tra i supporter.

Ultimamente qualche passo falso c'è stato, ma Davide Van de Sfroos non perde l'entusiasmo per questo Como rivelazione. Il cantautore, nato a Monza ma cresciuto a Como, è un tifoso doc e una delle sue canzoni - "Pulènta e Galèna Frègia" - è da tempo uno dei cori più emozionanti del Sinigaglia. E pochi giorni fa il club ha deciso di mettere il suo nome e i suoi versi anche su una maglietta celebrativa. Bella emozione per lei in una stagione comunque spettacolare, giusto? "Amo il calcio, sono da sempre un simpatizzante del Torino, ma il mio cuore è del Como. Ricordo quando alle scuole medie andavo a vederlo in Serie C, poi piano piano in Serie B.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Van de Sfroos, dall'inno alla Champions: "Il mio Como è un sogno, ma serve tempo per tutto"

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