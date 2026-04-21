Davide Van de Sfroos al Donizetti per il suo nuovo tour

Il cantautore italiano ha annunciato un nuovo tour che lo porterà in diverse città del paese. La prima tappa è prevista al teatro Donizetti di Bergamo, dove si esibirà con il suo progetto “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”. La tournée comprende diverse date e sarà accompagnata da una band di musicisti. La partecipazione è aperta al pubblico e i biglietti sono già in vendita.

Fa tappa anche al teatro Donizetti di Bergamo il nuovo tour di Davide Van De Sfroos, “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”. L’appuntamento è per il 24 aprile 2026 alle 20.30. La data è quasi sold out. Dopo il successo del tour estivo e dei grandi eventi all’aperto, Davide Van De Sfroos torna nei teatri con un nuovo progetto: “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, il suo primo tour con una piccola Orchestra che affiancherà alcuni dei suoi storici musicisti per dare nuova veste alle ballate, ai racconti e alle emozioni del suo repertorio. Una dimensione più intima ma allo stesso tempo orchestrale dove folk e sinfonia si incontrano, mantenendo intatta l’anima autentica e poetica di Davide.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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