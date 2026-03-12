Incontriamo il Jazz coinvolti oltre 1.900 allievi di 18 istituti scolastici bergamaschi

Oltre 1.900 studenti provenienti da 18 scuole di Bergamo e provincia hanno partecipato al ciclo di incontri didattici intitolato “Incontriamo il Jazz”. L’evento, organizzato in collaborazione tra Bergamo Jazz e il Centro Didattico Produzione Musica, ha coinvolto studenti di diverse età e istituti scolastici, offrendo un’occasione di approfondimento sulla musica jazz attraverso sessioni educative e dimostrative.

Oltre 1.900 allievi complessivi di 18 istituti scolastici di Bergamo e provincia: è questo il dato saliente sulla partecipazione al ciclo di appuntamenti didattici “Incontriamo il Jazz”, realizzato come di consueto grazie alla collaborazione tra Bergamo Jazz e Centro Didattico Produzione Musica. Occasione importante per far conoscere ai più giovani un linguaggio musicale ricco di contenuti artistici e portatore di messaggi universali di dialogo fra culture diverse, oggi più che mai necessari. Le lezioni-concerto si svolgeranno quest’anno, secondo diversi turni, nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 marzo, nella prestigiosa cornice del Teatro Sociale, e coinvolgeranno sia alunni dalle scuole primarie che secondarie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

