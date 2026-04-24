Valmontone Magicland tornano al Parco gli Skifidol Italian BrainrotTM

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, il parco di divertimenti annuncia un cambio nel programma degli eventi. Al posto del musical K-pop previsto, si terrà una performance dedicata agli Skifidol Italian BrainrotTM, un fenomeno molto seguito tra i giovani. Questa modifica riguarda l’intera programmazione del parco per quei due giorni, senza ulteriori dettagli sui motivi del cambiamento.

MagicLand comunica un aggiornamento del programma degli spettacoli previsti per il weekend del 25 e 26 aprile: in sostituzione del musical K-pop precedentemente annunciato, il Parco ospiterà un nuovo appuntamento speciale dedicato agli Skifidol Italian BrainrotTM, fenomeno tra i più seguiti del.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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