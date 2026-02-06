L’incendio poi lo stop ai lavori Adesso il centro anziani del Valli è pronto a rinascere

Dopo sei anni, i nonni di Conca d’Oro tornano a usare il centro anziani nel parco delle Valli. L’edificio, che era stato chiuso per un incendio e lavori interrotti, ora è quasi finito e pronto a riaccogliere gli anziani del quartiere. La riapertura si avvicina, e i residenti aspettano di poter tornare a trascorrere del tempo insieme nel loro punto di riferimento.

Dopo sei anni i nonni di Conca d'Oro potranno riavere il loro centro anziani nel cuore del parco delle Valli. Era infatti il giugno del 2019 quando un incendio devastò la struttura, appena ristrutturata, rendendola completamente inagibile. Il casottino era diventato uno scheletro carbonizzato.

