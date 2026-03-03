Un nuovo modello di bellezza nella salute | l’iconico modello gentile Fabio Mancini testimonial per la ASL Taranto

Al teatro Fusco di Taranto si è svolta una manifestazione che ha unito il mondo della salute e della moda. L’evento ha visto la partecipazione di Fabio Mancini, modello noto per il suo stile gentile, che ha fungo da testimonial per la ASL Taranto. La serata ha attirato un pubblico interessato a scoprire un nuovo modo di interpretare la bellezza, con un focus sulla salute e il benessere.

Taranto. Grande successo al teatro Fusco, dove la bellezza ha creato un'affascinante contaminazione con il mondo della sanità. Fabio Mancini ama sottolineare, riprendendo le parole di Dostoevskij, "la bellezza salverà il mondo", ma quale tipo di bellezza è quella che può realmente fare la differenza? In questo contesto, il top model ha lanciato il Fabio Mancini European School Project, un'iniziativa innovativa che vede la dott.ssa Iolanda Chinellato, pediatra di grande esperienza, nel ruolo di referente scientifica; questo progetto ambizioso si propone di stabilire una connessione profonda non solo a livello cognitivo, ma anche a livello emotivo, utilizzando una comunicazione che parla direttamente al cuore dei giovani.