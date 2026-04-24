L'amministrazione ha presentato recentemente alcune variazioni al bilancio previsionale e al piano delle opere pubbliche, portandole in consiglio comunale in prossimità delle scadenze di fine mandato. Queste modifiche hanno suscitato commenti e polemiche, tipiche delle fasi finali di una legislatura. La situazione finanziaria del Comune sembra essere in difficoltà, con alcune fonti che descrivono le risorse come esaurite o quasi esaurite.

Non sono una novità le variazioni di bilancio previsionale e del piano delle opere pubbliche portate in consiglio sul finire di una legislatura, con corredo di inevitabili strascichi polemici di stampo elettorale. Proprio la sorte toccata all’amministrazione uscente nell’ultimo consiglio comunale, bersagliata da critiche per una variazione del previsionale, illustrata attenendosi strettamente ai numeri e senza alcuna chiosa, dall’assessore al bilancio e candidato sindaco, Alberto Scarfini, parlando di 836mila euro, frutto di maggiori entrate e destinati al Giro d’Italia (32mila); alle mostre di Frida Kahlo e Tradizioni Mediterranee (27mila), alle aperture del teatro fino a giugno (142mila), alla rete lirica (25mila), alle gare per l’asilo nido (35mila) e altro ancora.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vallasciani sul bilancio : "L’amministrazione sta raschiando il fondo del barile"

Notizie correlate

Presentato il primo Bilancio Pop del Comune di Benevento: Amministrazione premiata con targa?E’ stato presentato stamane il primo Bilancio pop del Comune di Benevento, realizzato in collaborazione con l’Università di Torino (Dipartimento di...

Leggi anche: Guerra e Trump scuotono i mercati: Piazza Affari giù del 2%, petrolio oltre i 110 dollari al barile. Cosa sta accadendo

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Vallasciani sul bilancio : L’amministrazione sta raschiando il fondo del barile; Bilancio e variazioni, Vallasciani: ecco perché la gestione Scarfini è da bocciare; Fermo, via alla mini manovra progetti per 1,3 milioni. L'opposizione attacca: Dal sapore elettorale; Pace fatta, Campanile insieme al Pd. Presentate tre liste del centrosinistra: La botta sui denti del 2020 è servita.

Vallasciani sul bilancio : L’amministrazione sta raschiando il fondo del barileNon sono una novità le variazioni di bilancio previsionale e del piano delle opere pubbliche portate in consiglio sul finire di una legislatura, con corredo di inevitabili strascichi polemici di stamp ... ilrestodelcarlino.it

Bilancio comunale di Fermo, le perplessità del consigliere Sandro Vallasciani(Pd): «Rendiconto 2025 descrive un’Amministrazione stanca»Il consigliere di opposizione Sandro Vallasciani, ha espresso perplessitá rispetto al rendiconto di bilancio 2/25 del Comune di Fermo. Il tutto a ridosso del fine mandato dell' attuale amministrazione ... cronachefermane.it

Urge buona memoria anno 83 /84 classe V C da sx verso destra russo- Emanuele-toselli - vallasciani-Francesconi -tantari c-casali - bittuleri-forte- -Di bona insegnante - galeotti -Ussia-Turani- Bova- Mauriello- non te se ricordamo- calzetta- Giampaoli - - facebook.com facebook