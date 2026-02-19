Presentato il primo Bilancio Pop del Comune di Benevento | Amministrazione premiata con targa?

Il Comune di Benevento ha presentato il primo Bilancio Pop, un progetto nato per coinvolgere i cittadini nelle decisioni finanziarie. La causa è stata la volontà dell’amministrazione di rendere trasparente la gestione pubblica e favorire la partecipazione. L’iniziativa, realizzata con l’aiuto dell’Università di Torino e dell’Università Giustino Fortunato, ha coinvolto oltre 500 residenti nelle consultazioni. La presentazione si è svolta questa mattina presso la sala consiliare, attirando l’attenzione di molti cittadini e media locali.

E' stato presentato stamane il primo Bilancio pop del Comune di Benevento, realizzato in collaborazione con l'Università di Torino (Dipartimento di management Walter Cantino) e l' Università Giustino Fortunato. "Abbiamo compiuto un ulteriore importante passo verso la massima trasparenza e la partecipazione, in un processo di avvicinamento e osmosi tra l'Ente e la Città: la contabilità è una materia ostica, renderla più accessibile e comprensibile è un ottimo risultato. Ringrazio l'Università di Torino e l'Università Giustino Fortunato per questo intelligente esempio di partnership: con gli Atenei mettiamo in campo una cooperazione a tutto campo, con l'obiettivo di aumentare le conoscenze e creare le condizioni perché si fermi l'emorragia di giovani, soprattutto di laureati, dai nostri territori", ha spiegato nei saluti d'indirizzo il sindaco Clemente Mastella.

Giovedì 19 febbraio il convegno sul primo Bilancio Pop del Comune di BeneventoGiovedì 19 febbraio, il Comune di Benevento organizza un convegno sul primo Bilancio Pop, a causa della crescente richiesta di coinvolgimento dei cittadini nella gestione finanziaria.

