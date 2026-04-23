Edoardo Callegari reinterpreta il fegato etrusco alla Biennale di Venezia

Il famoso Fegato etrusco di Piacenza, considerato uno dei reperti più importanti per lo studio delle pratiche divinatorie dell’antichità, sarà protagonista di un nuovo progetto internazionale presentato alla Biennale di Venezia. L’opera, reinterpretata dall’artista Edoardo Callegari, sarà al centro di un’esposizione che mira a valorizzare e diffondere la conoscenza di questo oggetto archeologico. La mostra rappresenta un momento di rilievo nella promozione del patrimonio etrusco.

Il celebre Fegato etrusco di Piacenza, tra i più rilevanti reperti per la comprensione delle pratiche divinatorie del mondo antico, sarà protagonista a breve di un articolato progetto internazionale che ne segna una tappa storica nella valorizzazione e diffusione. Per la prima volta dalla sua.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: I russi alla Biennale di Venezia? Il nodo sono i curatori... Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il Padiglione SerbiaAGI - Poco prima delle 10 un incendio si è sviluppato nel tetto del Padiglione Serbia della Biennale di Venezia, ai Giardini.