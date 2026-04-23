Rubata nell' androne e smontata in un solaio | ritrovata la carrozzina della prof Valeria Il furto era diventato virale

La carrozzina di una docente di 27 anni è stata ritrovata dopo essere stata rubata il 15 aprile nell'androne del suo edificio in zona Baggio. La sedia era stata smontata e nascosta in un solaio. Il furto, che aveva attirato l’attenzione online, si è concluso con il ritrovamento del pezzo smarrito. La proprietaria ha subito segnalato il fatto alle forze dell'ordine.

È stata ritrovata la carrozzina rubata il 15 aprile a Valeria Scommegna, una docente di 27 anni, nell'androne del palazzo in cui la donna vive in zona Baggio. Gli agenti del commissariato di polizia Lorenteggio hanno perlustrato il territorio e raccolto informazioni tra i residenti. Scoperto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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