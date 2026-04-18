La professoressa pugliese derubata della carrozzina a Milano | appello per ritrovarla Valeria Scommegna 27 anni vive da sei mesi in Lombardia

Una docente pugliese residente da sei mesi in Lombardia è stata recentemente derubata della carrozzina a Milano. La vicenda ha portato alla diffusione di un appello pubblico per ritrovarla. La donna si chiama Valeria Scommegna, ha 27 anni e la notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del coordinamento nazionale dei docenti delle discipline dei diritti.

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione in merito alla vicenda che ha coinvolto la giovane docente di filosofia Valeria Scommegna, 27 anni, originaria di Barletta, vittima del furto della propria carrozzina, strumento indispensabile per la sua autonomia personale, professionale e relazionale. Alla docente va la piena e convinta solidarietà del Coordinamento, che si unisce alle numerose attestazioni di vicinanza espresse in queste ore, riconoscendo nella sua reazione composta e lucida un esempio significativo di responsabilità civile e consapevolezza dei diritti.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - La professoressa pugliese derubata della carrozzina a Milano: appello per ritrovarla Valeria Scommegna, 27 anni, vive da sei mesi in Lombardia Notizie correlate L’appello di Valeria, 27 anni: “Mi hanno rubato la carrozzina nell’androne del palazzo, e ora come faccio? Aiutatemi a ritrovarla”Milano, 17 aprile 2026 – “Questa mattina mi è stata rubata la carrozzina, aiutatemi a ritrovarla. Leggi anche: Pamela, l’appello della madre dopo la profanazione del corpo: “Aiutateci a ritrovarla, non viviamo più” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La professoressa pugliese derubata della carrozzina a Milano: appello per ritrovarla; Le rubano la carrozzina a Milano, 27enne pugliese lancia un appello sui social: Aiutatemi, è come se mi avessero tagliato le gambe. E in 350 mila lo condividono. La professoressa pugliese derubata della carrozzina a Milano: appello per ritrovarla Valeria Scommegna, 27 anni, vive da sei mesi in LombardiaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione in merito alla vicenda che ha coinvolto la giovane docente di filosofia Valeria Scommegna, 27 anni ... noinotizie.it Valeria, prof di filosofia 27enne, derubata della carrozzina: «Non voglio soldi, aiutatemi a trovarla». L'appello al ladro, scatta la solidarietàValeria, una insegnante di Filosofia di 27 anni trasferitasi a Milano da sei mesi per lavoro, ha denunciato attraverso un video social il furto della sua carrozzina, avvenuto nell'androne ... ilmattino.it RTL 102.5. . Questo è il passaggio più toccante del videoappello diffuso da Valeria Scommegna, insegnante originaria di Barletta che si è trasferita a Milano per lavoro. Nel video, pubblicato giovedì 16 aprile su TikTok, racconta quanto accaduto: mentre si pr - facebook.com facebook