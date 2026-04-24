Valeria Scommegna ha condiviso una foto sorridente con gli agenti che hanno ritrovato la sua carrozzina. La donna ha scritto che un sorriso vale più di mille parole. L’episodio è avvenuto a Milano il 24 aprile 2026, quando gli agenti hanno restituito l’ausilio a Valeria, che si è mostrata molto grata per il gesto. La scoperta della carrozzina ha suscitato emozioni e un senso di sollievo.

Milano, 24 aprile 2026 – L’emozione di vedersi restituita la carrozzina, la riconoscenza alla polizia di Stato che ha attivamente partecipato alle ricerche subito scattate nel momento in cui Valeria Scommegna, giovane insegnante di Filosofia in una scuola superiore milanese, aveva lanciato lo scorso 17 aprile un appello sui suoi profili social denunciandone il furto, e chiedendo aiuto a chi potesse offrirglielo affinché venisse ritrovata. All’indomani della restituzione della carrozzina, una foto diventa l’occasione per ringraziare chi si è impegnato ad aiutarla. A pubblicarla è la polizia di Stato sul suo profilo ufficiale Instagram. “Un sorriso vale più di mille parole" .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valeria Scommegna e la foto raggiante con gli agenti che hanno ritrovato la carrozzina: “Un sorriso vale più di mille parole”

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