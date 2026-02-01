Gli scontri di ieri a Torino hanno spinto il governo a correre sui nuovi provvedimenti di sicurezza. Il ministro Salvini chiede di allungare il fermo preventivo a 48 ore, mentre il decreto attuale prevede già 12 ore. Il governo sta valutando norme più dure, tra cui uno scudo penale per le forze dell’ordine, per rispondere alle tensioni di questi giorni.

Roma, 1 febbraio 2026 – Gli scontri di ieri a Torino impongono un'accelerata al governo sul tema sicurezza. Come annunciato da Giorgia Meloni sui social dopo la visita alle Molinette all'agente rimasto ferito nell'aggressione subita dai manifestanti antagonisti, domani ci sarà una riunione "per parlare delle minacce all'ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza ", al momento fermo sul tavolo del Viminale. Ma che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già mercoledì, o perlomeno così si augura il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini. Calci, pugni e martellate: poliziotto aggredito a Torino "Noi siamo pronti e speriamo, non per la cronaca delle ultime ore, speriamo perché è giusto, che ci siano dentro tutte le norme che servono", dice a margine di un'iniziativa del Carroccio proprio a favore della sicurezza degli agenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Decreto sicurezza, verso norme più severe: dalla scudo penale per le forze dell’ordine al fermo preventivo di 12 ore. Ma Salvini ne chiede 48

Approfondimenti su Decreto Sicurezza

Il disegno di legge sulla sicurezza e lo scudo penale propone modifiche alle norme relative alle forze dell’ordine, sollevando discussioni sulla tutela procedurale e l’immunità.

Questa mattina il senatore di Fratelli d’Italia, Ancorotti, ha deciso di ritirare la proposta di legge che avrebbe introdotto uno scudo penale per agenti e militari in servizio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Decreto Sicurezza

Argomenti discussi: Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico; Decreto sicurezza a inizio febbraio senza le strette su minori e coltelli; Cosa vuole fare il governo Meloni con il decreto Sicurezza: quando arrivano le nuove norme; Esito riunione sul decreto legge e disegno di legge inerente le norme del decreto Forze di Polizia.

Decreto sicurezza, verso norme più severe: dalla scudo penale per le forze dell’ordine al fermo preventivo di 12 ore. Ma Salvini ne chiede 48Dopo gli scontri di Torino il governo punta a portere il decreto nel consiglio dei ministri di mercoledì. Domani riunione al Viminale ... quotidiano.net

Decreto Sicurezza, Meloni e Salvini: nuove regole dopo Torino/ Tutele agenti, obbligo cauzione: cosa cambiaNuovo Decreto Sicurezza dopo i gravi fatti di Torino: pressing Meloni e Salvini per tutelare forze dell'ordine. Le richieste sul tavolo del CdM ... ilsussidiario.net

Metalmeccanici in tangenziale, i sindacati: “Il decreto Sicurezza colpisce il diritto di sciopero” x.com

Grazie alla norma sulla flagranza differita, voluta dalla Lega nel primo Decreto Sicurezza, uno dei criminali che ieri ha aggredito il poliziotto è stato arrestato. Si tratta di un 22enne della provincia di Grosseto. Nell’attesa che vengano presi anche tutti gli altri del - facebook.com facebook