Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato modifiche nel programma di Letteratura italiana per i licei. Secondo le nuove indicazioni, gli studenti studieranno prima i Promessi Sposi e successivamente Levi. Inoltre, Manzoni sarà approfondito dal quarto anno, mentre Dante verrà trattato solo nel terzo e quarto anno. Le variazioni riguardano anche altri aspetti del curriculum, con l’obiettivo di riorganizzare l’approccio allo studio della materia.

Grandi cambiamenti nei licei italiani dopo le nuove indicazioni nazionaliper quanto riguarda la letteratura. Per il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il sempreverde di Alessandro Manzoni,I Promessi Sposi, non è più un “classico contemporaneo”. Troppo complicato e datato ormai per il biennio al liceo. Dunque, il grande classicoverrà studiato a partire dal quarto anno di liceo, quando si studia l’Ottocento. Nel testo si legge che “in alternativa a discrezione dell’insegnante,sarà possibile far leggere integralmente agli studenti altri libri meno complessi dal punto di vista linguistico. Fenoglio, Pavese o Levi”, ad esempio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valditara rimescola il programma di Letteratura: prima Levi poi i Promessi Sposi

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