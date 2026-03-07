Carta docente arriva anche per gli ATA Valditara | Per la prima volta le risorse ecco per cosa potrà essere usata

La Carta del docente, che finora riguardava solo gli insegnanti, ora si estende anche al personale ATA. La novità è stata comunicata dal ministro dell'Istruzione, che ha spiegato come le risorse siano state allocate per questa nuova categoria di lavoratori. La carta potrà essere utilizzata per l'acquisto di materiali e servizi legati all'ambiente scolastico.

La Carta del docente si apre, per la prima volta, anche al personale ATA. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, spiegando che le nuove risorse destinate alla formazione permetteranno di estendere alcune opportunità anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta docente, Valditara: “Sarà estesa anche ai precari e al personale educativo. In prospettiva anche agli ATA”. [VIDEO]Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un potenziamento della Carta Docente con l'aggiunta di 270 milioni di euro...

Carta docente, Valditara risponde a Renzi: “Incrementate le risorse per la formazione”Si accende il confronto politico sulla Carta del docente, il bonus destinato alla formazione degli insegnanti introdotto nel 2015.

Una selezione di notizie su Carta docente.

Temi più discussi: Carta del Docente, quando arriva? Mancano tre mesi alla fine dell'anno scolastico e ancora nulla; Carta del Docente 2026: quando arriva, gli sconti e le novità; Carta docente 2026, domande dal 9 marzo: a chi spetta, importo, come attivarla e novità; In aggiornamento la piattaforma Carta docente.

Carta del docente: quando arriva? Tutte le novità sui precariCarta docente attese novità su importo, regole e tempi di erogazione. In arrivo il confronto con i sindacati e possibili cambiamenti nel bonus. alfemminile.com

Carta Docente 2026, quando scadrà? Arriva la confermaOggi, 5 marzo, finalmente è stato reso noto che la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto, sarà attivata il 9 marzo e varrà di 383 euro.Di ques ... tecnicadellascuola.it

Matteo Renzi commenta duramente il taglio di 117 euro della Carta del docente, il sostegno introdotto 11 anni fa dal suo Governo, tutto Pd, per agevolare la formazione del personale insegnante di ruolo. - facebook.com facebook

Dieci anni fa il mio Governo ha istituto la carta del docente con 500€ per ciascun docente. Tutti i governi successivi hanno confermato la mia misura. Da lunedì prossimo grazie al Governo Meloni la carta del docente non vale più 500€ ma 383€ Giorgia Meloni x.com