Giornata del libro Valditara | Nella scuola vogliamo riportare al centro la carta la penna il libro Sono autentici strumenti di libertà

In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, un rappresentante del governo ha condiviso un messaggio su una piattaforma social, sottolineando l'importanza di riporre attenzione alla carta, alla penna e al libro all’interno delle scuole. Ha affermato che questi strumenti sono fondamentali come strumenti di libertà, evidenziando il loro ruolo nel percorso educativo. La comunicazione si rivolge a studenti, insegnanti e famiglie, senza fare riferimenti a iniziative specifiche.

In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara affida a un post sulla propria pagina Facebook una profonda riflessione sul valore insostituibile della parola stampata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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