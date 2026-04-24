Valditara interviene al Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali

Giovedì 23 aprile, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha preso parte alla conclusione dei lavori del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali, che si è svolta presso l'ITIS “Galileo Galilei” di Roma. L'evento ha visto la presenza dei rappresentanti delle Consulte Provinciali, con il ministro che ha partecipato alla discussione finale delle attività e delle tematiche affrontate durante l'incontro.

Giovedì 23 aprile il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato alla giornata di chiusura dei lavori del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali (CNPC), presso l'ITIS “Galileo Galilei” di Roma. L'incontro ha rappresentato la fase conclusiva del Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta, che ha visto i Presidenti delle consulte provinciali degli studenti di tutta Italia riunirsi a Sabaudia (LT) dal 20 al 23 aprile. Suddivisi in sei commissioni e supportati dai docenti referenti regionali, i Presidenti delle Consulte hanno presentato al Ministro report e documenti su temi strategici: rappresentanza, educazione civica e digitale, formazione scuola-lavoro, benessere psico-fisico degli studenti, contrasto al bullismo e superamento dei divari territoriali.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Valditara interviene al Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali Notizie correlate La Polizia di Stato incontra gli studenti rappresentanti delle Consulte provinciali studentescheIn particolare la sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Rimini, ha preso parte al seminario tenutosi al Palazzo del Turismo e dei... I collettivi di sinistra interrompono Valditara, ma gli studenti delle Consulte li mandano viaCinque studenti, appartenenti a collettivi di sinistra, hanno cercato di interrompere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara,... Una raccolta di contenuti Valditara interviene al Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte ProvincialiGiovedì 23 aprile il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato alla giornata di chiusura dei lavori del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali ... iltempo.it Il Consiglio d’Europa riprende l’Italia sugli insegnanti di sostegno, ma Valditara: Ha riconosciuto l’impegno del governoÈ scontro nel mondo della scuola sulle parole del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara a seguito delle conclusioni del comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa, ... ilfattoquotidiano.it