Valditara | in Calabria crollo della dispersione scolastica in due anni più che dimezzata
Il ministro dell’Istruzione ha annunciato che in Calabria e Sicilia i tassi di dispersione scolastica sono diminuiti significativamente negli ultimi due anni. In particolare, in Calabria si registra un calo superiore alla metà rispetto ai livelli precedenti. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista alla Gazzetta del Sud, in cui sono stati forniti dati sulla situazione delle scuole nel Sud Italia.
Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha tracciato un bilancio positivo dell’andamento scolastico nelle regioni del Sud, in particolare Calabria e Sicilia, durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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