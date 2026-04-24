Valditara | in Calabria crollo della dispersione scolastica in due anni più che dimezzata

Il ministro dell’Istruzione ha annunciato che in Calabria e Sicilia i tassi di dispersione scolastica sono diminuiti significativamente negli ultimi due anni. In particolare, in Calabria si registra un calo superiore alla metà rispetto ai livelli precedenti. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista alla Gazzetta del Sud, in cui sono stati forniti dati sulla situazione delle scuole nel Sud Italia.