Valdastico scontro sull’uscita a sud di Trento | Mattarello dice no

A Trento si accende il dibattito sulla futura uscita della Valdastico a sud, con il territorio diviso sulla proposta di uno sbocco dell’A31 in zona Acquaviva, a Mattarello. Il Circolo PD locale ha espresso un netto rifiuto, criticando la decisione e segnalando che si tratta di un’ulteriore pressione su un’area già soggetta a criticità. La discussione riguarda principalmente le implicazioni territoriali e le possibili conseguenze per la zona.

La partita sulla nuova uscita della Valdastico si accende e spacca il territorio. Nel mirino finisce l’ipotesi di realizzare lo sbocco dell’A31 in zona Acquaviva, a Mattarello: una prospettiva che il Circolo PD locale boccia senza mezzi termini, denunciando un’ulteriore pressione su un’area già.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Valdastico, svolta in Consiglio: via libera all’uscita a Trento SudIl Consiglio provinciale ha approvato la mozione che impegna la Giunta a procedere verso l’uscita della Valdastico a Trento Sud, riportando al centro... Leggi anche: Approvato il progetto di espansione viaria: nuovo collegamento tra Valdastico e Trento Sud in fase di realizzazione Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Valdastico, c'è l'intesa tra Trentino e Veneto sul percorso. Fugatti conferma: Sì all'uscita all'Acquaviva; Lavori in autostrada e in tangenziale, ecco la mappa dei cantieri. Consiglio provinciale a Trento, scontro sulla Valdastico. E si punta a un Cpr operativo nel 2026Una mozione approvata invita la giunta a proseguire col progetto, con uscita a Trento sud. Le minoranze parlano di un'opera superata e invitano a puntare su altri tipi di mobilità. Emergono novità sui ... rainews.it Valdastico, approvata la mozione della Lega per l'uscita a Trento sudIl Consiglio provinciale ha approvato la mozione presentata dai consiglieri della Lega Stefania Segnana e Roberto Paccher per il completamento della tratta trentina dell'autostrada A31 Valdastico con ... ansa.it TvA Vicenza. . INCIVILTÀ LUNGO L’ASTICO: ELETTRODOMESTICI NEL TORRENTE Un grave atto di inciviltà ha colpito nei giorni l’Astico. Il greto del torrente, in località Basso a Valdastico, è diventato il bersaglio di uno scarico abusivo di rifiuti ingombranti. - facebook.com facebook