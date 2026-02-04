Valdastico svolta in Consiglio | via libera all’uscita a Trento Sud

Il Consiglio provinciale ha dato il via libera alla mozione che chiede di realizzare l’uscita della Valdastico a Trento Sud. La decisione riporta in primo piano uno dei progetti più discussi degli ultimi anni, con la Giunta che ora dovrà muoversi di conseguenza.

Il Consiglio provinciale ha approvato la mozione che impegna la Giunta a procedere verso l'uscita della Valdastico a Trento Sud, riportando al centro dell'agenda politica uno dei dossier infrastrutturali più discussi degli ultimi anni. La votazione si è chiusa con 17 sì e 14 no, certificando una.

